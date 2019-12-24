Либертарианская партия собирается у здания Генштаба ВС провести одиночные пикеты в знак солидарности с Шаведдиновым

Сотрудника ФБК, после обыска у него дома, как выяснилось, отправили на службу в армию на архипелаг Новая земля в Северном Ледовитом океане. Председатель федерального комитета Либертарианской партии Сергей Бойко в интервью «Эху» назвал ситуацию возмутительной.

Пикеты на улице Знаменка, как ожидается, начнутся завтра в 5 вечера. Решение о призыве Руслана Шаведдинова было вынесено осенью. Сотрудник ФБК пытался обжаловать его в судах, но безуспешно. Координатор правозащитной организации «Гражданин и армия» Сергей Кривенко сказал сайту «Медуза», что, по закону, Шаведдинова должны были вызвать в военкомат, выдать повестку, экстренная отправка в часть на Новую землю, по мнению Кривенко, похожа на спецзаказ.