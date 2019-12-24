РЖД назначает полторы тысячи дополнительных поездов на Новый год и Рождество

Это почти на 10% больше, чем годом ранее, — сообщает агентство ТАСС. По подсчетам Федеральной пассажирской компании, в праздники в поездку планируют отправиться около 5 миллионов пассажиров. Из Москвы дополнительные поезда назначены, в том числе, в Адлер, Казань, Ижевск, Челябинск и Оренбург.