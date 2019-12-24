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20:30, 24 декабря 2019

В Свердловской области полиция будет разбираться в обстоятельствах конфликта главврача больницы и сотрудника прачечной

Об этом сообщает сайт «МБХ медиа». Работник прачечной Владимир Гаврилов написал заявление, он утверждает, что главврач Елена Вдовина попыталась его задушить, когда он пытался пожаловаться на условия работы. В профсоюзе «Альянс врачей» рассказали, что и другие сотрудники больницы в городе Богданович жалуются на проблемы в учреждении: рассказывают, что получают по 12 тысяч рублей, работают в помещении с протекающим потолком, из-за нехватки одноразового белья берут то, что осталось после смерти пациентов и застилают в палатах больных. В профсоюзной организации также утверждают, что главврач собирается закрыть прачечную из-за аварийного состояния и уволить сотрудников. Каких-либо комментариев со стороны главврача на этот счет не поступало.



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