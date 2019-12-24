Екатерину Мцитуридзе, по сведениям источников газеты «Ведомости», собираются отстранить от должности главы «Роскино»

Со ссылкой на трех членов совета и чиновника, знакомого с деталями обсуждения, издание пишет, что на место Мцитуридзе собираются назначить Евгению Маркову. «Ведомости» уточняют, что Маркова занимается продвижением российского кино с прошлого года. Прежде она руководила отделом маркетинга российского подразделения Phillips. Мцитуридзе сказала газете, что совет директоров «Роскино» не давал никаких рекомендаций по отставке гендиректора и о возможном отстранении от должности ей ничего не известно.
2019-12-24T20:30:00+03:00
2019-12-24T20:30:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:30, 24 декабря 2019
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