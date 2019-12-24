Основатель и бывший гендиректор компании Uber Трэвис Каланик окончательно покидает проект

В Uber сообщили, что он уйдет из совета директоров 31 декабря. Сам Каланик сказал, что будет болеть за будущее компании, наблюдая за ней со стороны. Сейчас, по его словам, правильный момент для того, чтобы сосредоточиться на текущем бизнесе и филантропии. 2 года назад Каланик покинул пост главы Uber после серии скандалов, связанных со слежкой за клиентами и водителями, а также с сексуальными домогательствами.