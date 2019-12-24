Гендиректора «Ленфильма» Эдуарда Пичугина отправили в отставку

Об этом решении сообщил министр культуры Владимир Мединский, — передает агентство Интерфакс. В ноябре сотрудники киностудии выпустили обращение в защиту Пичугина. Они говорили, что он успешно отстаивает интересы коллектива перед органами власти, кредиторами, кинопрокатчиками и партнерами. В то же время, Петербургский союз кинематографистов предлагал освободить Пичугина от должности из-за того, что он, по мнению организации, не справляется с обязанностями. Мединский сказал, что то, что было сделано на киностудии за последние годы, достойно поощрения, однако это, по его словам, не значит, что каждый руководитель должен находиться на своей должности вечно. Эдуард Пичугин стал генеральным директором «Ленфильма» в 2012-ом году.