Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сегодня на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил точечные корректировки Конституции. По его мнению, это необходимо, чтобы решить проблему отсутствия связи между уровнями публичной власти в стране, — сообщает РИА Новости. Путин, в свою очередь, сказал, что основополагающие элементы Конституции менять не нужно, но можно внести в закон изменения, связанные с созданием единой публичной системы власти. В качестве примера он привел взаимодействие между муниципальными и государственными органами. При этом в детали глава государства вдаваться не стал.