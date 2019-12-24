Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сегодня на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил точечные корректировки Конституции. По его мнению, это необходимо, чтобы решить проблему отсутствия связи между уровнями публичной власти в стране, — сообщает РИА Новости. Путин, в свою очередь, сказал, что основополагающие элементы Конституции менять не нужно, но можно внести в закон изменения, связанные с созданием единой публичной системы власти. В качестве примера он привел взаимодействие между муниципальными и государственными органами. При этом в детали глава государства вдаваться не стал.
2019-12-24T20:02:00+03:00
2019-12-24T20:02:18+03:00
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20:02, 24 декабря 2019
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