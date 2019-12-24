Фадеев счел проявлением гуманизма сегодняшнее решение суда в отношении фигуранта «московского дела» Раджабова

Глава СПЧ Валерий Фадеев счел проявлением гуманизма сегодняшнее решение суда в отношении фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова. 21-летнего молодого человека признали виновным в угрозе применения насилия в отношении трех полицейских из-за того, что на акции протеста 27 июля он бросил в их сторону пластиковую бутылку, которая ни в кого не попала. Раджабова приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей и освободили от этого наказания с учетом времени, проведенного в СИЗО. В заявлении главы СПЧ говорится, что члены совета отсмотрели множество видеозаписей и увидели, что некоторые демонстранты нападали на сотрудников полиции, однако, в некоторых случаях опасность действий протестующих была неочевидна. Позиция Фадеева по этому вопросу опубликована на сайте СПЧ.
2019-12-24T20:00:00+03:00
2019-12-24T20:00:47+03:00
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20:00, 24 декабря 2019
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