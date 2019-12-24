Украина рассчитывает на $18 млрд дохода за пять лет при условии сохранения транзита газа

Это заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель. Колонку об этом министр опубликовал в издании «Европейская правда».

В ней Оржель обосновал выгоду Украины в случае отказа от новых исков к «Газпрому»: «Ориентировочный доход, с которым Украина вышла из этой встречи, — более $3 млрд арбитража и ориентировочно $3 млрд за транзит в год в течение пяти лет». По его словам, при продолжении судов, украинская газотранспортная система бы простаивала и деньги за потенциальный выигрыш удалось бы получить только через несколько лет.