Следствие проверяет возможные связи Евгения Манюрова, открывшего стрельбу на Лубянке,с террористическими организациями

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, а также на источник, близкий к ФСБ. По его данным, оперативное сопровождение расследования поручили сотрудникам подразделения по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом Федеральной службы безопасности. Стрельба у здания ФСБ произошла 19 декабря, погибли двое силовиков, пять человек пострадали. Был убит и нападавший – Евгений Манюров. Сегодня Московский комсомолец со ссылкой на источники в следствии пишет, что Манюров отправился к зданию ФСБ из школы английского языка.