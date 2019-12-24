Следствие проверяет возможные связи Евгения Манюрова, открывшего стрельбу на Лубянке,с террористическими организациями

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, а также на источник, близкий к ФСБ. По его данным, оперативное сопровождение расследования поручили сотрудникам подразделения по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом Федеральной службы безопасности. Стрельба у здания ФСБ произошла 19 декабря, погибли двое силовиков, пять человек пострадали. Был убит и нападавший – Евгений Манюров. Сегодня Московский комсомолец со ссылкой на источники в следствии пишет, что Манюров отправился к зданию ФСБ из школы английского языка.
2019-12-24T19:32:00+03:00
2019-12-24T19:33:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 24 декабря 2019
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