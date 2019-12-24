Сервис «Яндекс.Новости» собирается блокировать СМИ в своем агрегаторе за оскорбления, агрессию, одобрение насилия и оценочные суждения. Об этом со ссылкой на компанию сообщает телеканал «Дождь». В «Яндексе» уточнили, что сначала будут предупреждения, а затем отключение до исправления ситуации.