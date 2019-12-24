Сервис «Яндекс.Новости» собирается блокировать СМИ в своем агрегаторе за оскорбления, агрессию, одобрение насилия и оценочные суждения. Об этом со ссылкой на компанию сообщает телеканал «Дождь». В «Яндексе» уточнили, что сначала будут предупреждения, а затем отключение до исправления ситуации.
2019-12-24T19:31:00+03:00
2019-12-24T19:32:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 24 декабря 2019
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