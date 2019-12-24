Члены Либертарианской партии анонсировали одиночные пикеты в знак солидарности с Русланом Шаведдиновым

Акция пройдет завтра в 5 вечера у здания Минобороны на улице Знаменка. Сегодня Фонд борьбы с коррупцией сообщил, что его сотрудника Руслана Шаведдинова увезли в воинскую часть на архипелаг Новая земля после обыска, проведенного в его квартире.