Начальник первого поезда в Крым опоздал на его отправление из-за переговоров с Владимиром Путиным

Ему пришлось догонять состав.

Общение по видеосвязи начальника поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь Александра Калеущенко с российским президентом затянулось. Об этом сообщил перевозчик – компания «Гранд сервис экспресс». По ее данным, Калеущенко докладывал Путину о полной готовности поезда к работе. Сам он рассказал, что был вынужден догонять состав на «Сапсане». По словам начальника поезда, он встретил его на станции Угловка Новгородской области. Калеущенко отметил, что за 7 лет работы такой инцидент с ним случается впервые, но добавил, что был уверен в своей поездной бригаде. Состав, который следует направлением Санкт-Петербург – Севастополь, был отправлен накануне. В тот же день Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста. Железнодорожная связь с полуостровом из России была прервана в 2014 году по решению украинских властей.

Время в пути первого отправившегося в Крым поезда из Санкт-Петербурга составляет более 43 часов.