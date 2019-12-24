Путин сегодня обратился к личности Иосифа Сталина во время встречи с руководством Госдумы и Совета Федерации

Глава государства сказал, что Сталин, как бы к нему ни относились, не запятнал себя прямым общением с Гитлером, в отличие от некоторых лидеров европейских стран. Слова президента приводит агентство Интерфакс. Путин добавил, что поднятые им архивные документы содержат и честные оценки, данные некоторыми европейскими политиками в период существования нацистской Германии.
2019-12-24T19:02:00+03:00
2019-12-24T19:02:39+03:00
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19:02, 24 декабря 2019
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