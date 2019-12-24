Адвокат не может попасть к сотруднику ФБК Шаведдинову, которого отправили служить на Новую Землю– пресс-секретарь ФБК

Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

Она напомнила, что накануне у Шаведдинова прошел обыск, в ходе которого он был задержан. «Связь с ним была потеряна на сутки, потому что его мобильный оператор Yota отключил его сим-карту, видимо, под давлением силовиков. В ночь на военных самолетах Шаведдинова доставили сначала в Архангельск, затем в Северодвинск и потом на архипелаг Новая Земля, где он находится сейчас в воинской части. Это закрытая территория, поэтому гражданские лица к нему попасть не могут, включая адвоката», — отметила К.Ярмыш.

Она назвала удерживание Шаведдинова незаконным, потому что «он не был призван в армию в установленном порядке и не обладает статусом военнослужащего». «Во-вторых, решение о призыве было им обжаловано и нового решения пока нет. Кроме того, у него на руках есть медицинские документы, которые исключают возможность его призыва», — подчеркнула К.Ярмыш.