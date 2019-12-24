Лукашенко рассказал, что его младший сын Николай пока не хочет становиться президентом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы», что его младший сын Николай пока не хочет становиться президентом.

«Когда вы начинаете говорить: «Коля — президент», это тот самый человек, который не приемлет этого», — отметил белорусский лидер.

Как подчеркнул А.Лукашенко, его младший сын «другой, совершенно новый человек». «Но мне повезло: он же с двух лет на колене у папы, ездит по всему миру. Он очень просвещенный и очень взрослый. Но все же это взрослый человек в переходном возрасте, со всеми недостатками, когда все отвергается и отрицается. Это главный мой оппозиционер. И это самое трудное в общении», — сказал он.

По словам А.Лукашенко, Николай впитал в себя всю его работу с двух лет. «И как бы он там внешне не боролся против меня, не выступал, не критиковал, он все-таки меня понимает. Потому что он все это видел», — добавил политик.

А.Лукашенко заявил, что «ни в коем случае хотел бы своим детям такой судьбы, как у него». «Президент 90-х и президент нынешний – это большая разница», — пояснил он.

А.Лукашенко также рассказал, что его младший сын — друг президента РФ и всячески ставит Владимира Путина ему в пример. «Он мне часто говорит: «Вот видишь, как президент должен поступать, посмотри, как делает Владимир Владимирович», — заключил он.