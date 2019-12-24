Президент Владимир Путин вновь высказался за усовершенствование Конституции

На встрече с руководством Федерального собрания, глава государства сказал, что основные положения лучше не трогать, но можно подумать над изменениями, направленными на создание единой системы публичной власти. Необходимость корректировок Путин объяснил тем, что жизнь меняется и ставит новые задачи, — сообщает агентство Интерфакс.