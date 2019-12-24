Президент Владимир Путин вновь высказался за усовершенствование Конституции

На встрече с руководством Федерального собрания, глава государства сказал, что основные положения лучше не трогать, но можно подумать над изменениями, направленными на создание единой системы публичной власти. Необходимость корректировок Путин объяснил тем, что жизнь меняется и ставит новые задачи, — сообщает агентство Интерфакс.
2019-12-24T18:33:00+03:00
2019-12-24T18:33:43+03:00
https://echo.msk.ru/news/2559881-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:33, 24 декабря 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: Фашистская Германия напала 1 сентября 1939 года на Польшу, а 22 июня – на Советский Союз, — это факт «Складывается впечатление, что в сегодняшней Европе это сознательно замалчивают, пытаясь переложить вину, в том числе за развязывание Второй мировой войны с нацистов на коммунистов»..
+ Однажды в Америке: Антисемитизм Трампа, триумф Бориса и заказуха против Ходорковского в Вашингтоне. Сравнение самого богатого человека в мире Джеффа Безоса с Михаилом Ходорковским — обоих ненавидят их президенты (Трамп и Путин), обсуждают феномен Бориса Джонсона и его параллельность британскому истеблишменту…