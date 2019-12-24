На одежду олимпийской сборной с символикой России потратят 1 млрд 300 миллионов рублей

Об этом сообщает сайт «МБХ медиа» со ссылкой на данные госзакупок. Крайний срок поставки экипировки – декабрь 2021-го года. Ранее Всемирное антидопинговое агентство на 4 года отстранило Россию от участия в крупных международных турнирах, в том числе, Олимпиад. Спортсмены, которые докажут, что не причастны к допинговому скандалу, смогут поучаствовать в соревнованиях под нейтральным флагом. Это значит, что им будет запрещено использовать экипировку с российской символикой.
2019-12-24T18:31:00+03:00
2019-12-24T18:32:15+03:00
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18:31, 24 декабря 2019
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