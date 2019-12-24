Начальник первого поезда в Крым не успел сесть в состав до отправления из-за видеосвязи с Владимиром Путиным

Об этом сообщает РБК. Александра Калеущенко вызвали доложить президенту о полной готовности. Общение с главой государства затянулось, поезд ушел. Калеущенко пришлось догонять его на «Сапсане». Сделать это ему удалось в Новгородской области. Вчера Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту.
2019-12-24T18:30:00+03:00
2019-12-24T18:31:44+03:00
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18:30, 24 декабря 2019
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