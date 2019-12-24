Министр финансов Антон Силуанов утверждает, что в стране быстрее инфляции растут зарплаты, пенсии и пособия

В эфире государственного телевидения он сказал, что, благодаря этому, удалось переломить тенденцию последних лет, когда реальные доходы жителей страны не увеличивались. Силуанов уточнил, что в первом квартале этого года показатель был отрицательным, а во втором и третьем пошел в рост, который, по итогам года, составил 0,8%. Министр добавил, что считает низким уровень инфляции. По его мнению, это важнейший показатель работы правительства, — пишет РБК. На прошлой неделе Росстат внезапно пересмотрел оценку роста реальных доходов Россиян и увеличил ее с 0,2% до 0,8%. Обновленные данные обнародовало Минэкономразвития. Там сказали, что пересмотрели цифры в связи с уточнением базы прошлого года.
2019-12-24T18:30:00+03:00
2019-12-24T18:30:34+03:00
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18:30, 24 декабря 2019
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