Жители многих стран готовятся к Рождеству, которое большинство христиан западного мира празднуют в ночь на 25 декабря

В Ватикане, в Соборе Святого Петра в половине десятого вечера (половина 12-го по Москве) пройдет торжественное богослужение. Паломники-христиане также направятся сегодня в Вифлеем, место рождения Иисуса, где в Базилике Рождества Христова состоится праздничная служба. Европейские королевские семьи отмечают Рождество, следуя устоявшимся традициям. Британское королевское семейство отпразднует его в во дворце в Норфолке, а завтра королева Елизавета Вторая, уже с наступлением праздника обратится к согражданам с видеообращением. Видеоролики запишут и члены семьи шведского короля Густава. Принц Монако устроит в этот день грандиозный прием для более чем шестисот детей. Американская президентская чета уехала на праздники в резиденцию во Флориде. Испанская королевская семья выступит в канун Рождества с традиционным посланием к жителям страны, а в королевском дворце Сарсуэла пройдет торжественный обед. Король Бельгии вместе с королевой и детьми посетят концерт рождественских песен, а премьер Великобритании Борис Джонсон уехал на праздники вместе со спутницей на остров в Карибском море.

Опять же, по установившейся традиции, в этот день года в мире принято отслеживать перемещения Санта Клауса, который в преддверии Рождества вылетел с Северного полюса, чтобы развезти подарки. Первой страной, где он побывал, стала Россия. Его путь по миру можно контролировать на сайте НОРАД, в режиме реального времени, благодаря десяткам радиолокационных станций, размещенных в различных районах США и Канады.

В последние годы, тем не менее, рождественские традиции, особенно в некоторых странах Европы, сходят на нет, уступая место правилам политкорректности. Так, во Франции, чтобы не обидеть религиозные чувства мусульман, уже несколько лет запрещена демонстрация рождественских вертепов в государственных учреждениях.

Французские сторонники светского образа жизни сегодня обратились к согражданам с напоминанием о необходимости соблюдать положение принятого здесь в 1905 году закона об отделении церкви от государства.