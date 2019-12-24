Госслужащих могут пересадить со служебных машин на такси

Этот вопрос, по некоторым данным, поручил проработать глава Минфина Антон Силуанов.

Власти хотят оптимизировать расходы на служебные машины для федеральных чиновников, этот вопрос обсуждался на заседании профильной комиссии. Изданию РБК это подтвердили источник в правительстве и источник, знакомый с ходом работы комиссии. В частности предлагается запретить «закреплять» персональные автомобили за госслужащими, занимающими должность ниже руководителя структурного подразделения. Возить их вместо этого будут такси. Отмечается, что будут предусмотрены ограничения на время, территорию и класс обслуживания. Не исключено, что чиновникам, которая служебная машина будет положена, за отказ от нее будут выплачивать компенсацию – Минфин рассмотрит такую возможность. Привлекать агрегаторов такси будут через госзакупки. Этот вопрос должны проработать к концу января.

По данным источника РБК, в некоторых федеральных органах систему использования такси уже тестируют. Он отметил, что даже если увеличивать класс автомобиля, это все равно будет в разы дешевле служебных машин. С этим согласны и эксперты, опрошенные изданием. Они отмечают, что оптимизацию подобных расходов власти обсуждают все время, но впервые дело дошло до прямых поручений.

Обеспечение чиновников служебным транспортом регулируется президентским указом, который имеет гриф «Для служебного пользования», — документ отсутствует в свободном доступе.