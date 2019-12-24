Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов уходящего десятилетия

Американский боксер Флойд Мэйвезер опередил в списке всех.

В рейтинге Форбс учитываются зарплаты, призовые, премиальные и бонусы спортсменов, но только до завершения карьры. А если вспомнить, что Мейвезер провел последний бой летом 2017, его превосходство над конкурентами становится еще более очевидным. Что и неудивительно. На позднем этапе своей карьеры Мейвезер-младший преимущественно обогащался. А в умение «собирать стадионы» и выбивать сумасшедшие гонорары равных ему не было. Мейвезер принял участие и победил в трёх из пяти крупнейших в истории поединках по совокупной сумме сборов. Всего за отчетный период американский боксер заработал 915 млн долларов.

Вслед за ним в рейтинге расположились футболисты. Причем, форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду сумел опередить нападающий «Барселоны» Лионель Месси на одну позицию. И 50 миллионов долларов. Четвертый в рейтинге Баскетболист Леброн Джеймс, пятый Роджер Федерер. Замыкает десятку спортивных богатеев пилот Ф-1 Льюис Хэмилтон.

А вот единственной женщиной в топ-40 оказалась теннисистка Серена Уильямс, заработавшая за 10 лет 215 млн долларов.