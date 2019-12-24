Валентина Матвиенко заявила, что считает возможным освободить от налога на доходы физических лиц малоимущих граждан

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила сегодня, что считает возможным освободить от налога на доходы физических лиц малоимущих граждан.

При этом Матвиенко добавила, что нужно еще посчитать и понять, за счет чего компенсировать выпадающие доходы.