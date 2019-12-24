Песков: Инцидент с избиением журналистки издания «База», писавшей о стрельбе на Лубянке, необходимо расследовать

Инцидент с избиением журналистки интернет-издания «База», писавшей о стрельбе на лубянке, необходимо расследовать, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, президенту не делали специальных докладов по поводу ситуации вокруг некоторых журналистов.

Журналист Базы Анна Никитина приехала к матери «лубянского стрелка» раньше силовиков. Она рассказала «Эху», что ее ударил неизвестный сотрудник в штатском.

Никитина зафиксировала травмы и написала заявление в Следственный комитет.