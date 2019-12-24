Министр внутренних дел Владимир Колокольцев уволил полицейских, которые проводили учения по разгону митинга в школе в Татарстане. К дисциплинарной ответственности привлечен и глава регионального МВД, — сообщил Колокольцев.

Скандал разразился после того, как видеоролик с учениями появился в интернете. Некоторые школьники заявили, что к ним применяли силу.

В учениях МВД принимали участие 18 девятиклассников одной из районных школ Татарстана. Они выполняли роль статистов. Школьники были привлечены по инициативе руководства районного отдела МВД. Их участие было согласовано с администрацией школы. По словам одного из учеников в ходе учений им нужно было «топать», провоцировать и толкать правоохранителей, кого-то положили в снег лицом. В результате некоторые школьники получили травмы. В Минобрнауки Татарстана негативно отозвались о проведении данного мероприятия, но при этом информацию о травмах учеников опровергли. Якобы никто за помощью не обращался. Напомним, что после инцидента начальник районного отдела образования уволилась. В МВД республики также проводится служебная проверка. Жительница Татарстана, которая опубликовала видео учений в интернете была допрошена как свидетель. Сотрудники полиции приехали к женщине этой ночью. Она написала объяснительную, и правоохранители уехали.

Проверку по факту учений организовала прокуратура Татарстана.

Тем временем, полиция потребовала объяснений от Екатерины Пантелеевой, которая выложила видео в социальных сетях, — об этом Эху рассказал руководитель профсоюза Альянс учителей в Татарстане Раушан Валиулин.

По словам Валиулина, полицейские пришли к Пантелеевой после 11 вечера, испугав семью, в том числе, малолетнего ребенка.

Полиция не имела права привлекать школьников к учениям подобного рода – силовики заслуживают наказания, — сказал Эху член думского Комитета по образованию Борис Чернышов.

По словам Чернышова, полиция должна обучать детей действиям в случаях экстренных ситуаций. Министерство образования Татарстана сообщило. Что пересмотрит систему организации мероприятий в школах после учений МВД.