Юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь снова оштрафовали на 300 тысяч рублей за летние акции протеста — 10 августа и 31 августа. Ни сама Соболь, ни ее представители на заседании не присутствовали.

Соболь пояснила, что не могла участвовать в акции 10 августа, так как в этот момент находилась в своем Центре сбора подписей, где проходил обыск. Однако полицейские предъявили распечатки ее сообщений в соцсетях, в которых говорится о праве москвичей гулять по городу 10 числа.

Ранее суды уже обязали Соболь выплатить более двух миллионов штрафов, — напоминает «Коммерсантъ».