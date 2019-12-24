Последний фигурант «Болотного дела» Дмитрий Бученков приговорен к двум с половиной годам колонии заочно

Ему зачли срок, который он уже отбыл в изоляторе и под домашним арестом. Суд постановил отменить меру пресечения и закрыть дело.

Это решение может свидетельствовать о том, что суд заранее знал о невиновности Бученкова, — сказал «Эху» адвокат Илья Новиков.

Новиков утверждает, что защите известно имя человека, из-за действий которого преследовали Бученкова, но адвокаты отказываются обнародовать эту информацию.

Напомним, — сам Бученков утверждает. что его не было в Москве 6 мая 2012 года. Фигурант сейчас находится в Литве, где получил политическое убежище.