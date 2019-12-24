Руслан Шаведдинов заявил, что находится на архипелаге Новая Земля

Мосгорсуд отклонил жалобу сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова на решение призывной комиссии, ранее признавшей его годным к военным службой. Соратник Алексея Навального сутки не выходит на связь. Меньше часа назад политик написал, что коллегу увезли на Новую Землю.

Мосгорсуд оставил в силе решение нижестоящей инстанции Савёловского суда. Он поддержал военкомат муниципального округа «Аэропорт», там сочли, что Руслан Шаведдинов полностью здоров и может отдать долг Родине. Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией — он призывного возраста — оспаривает решение комиссии. По его мнению, оно нарушает его права на освобождение от призыва на военную службу и зачисление в запас. Позицию Шаведдинов аргументировал тем, что у врачей, которые проводили освидетельствование, и призывной комиссии отсутствовали сведения о его здоровье. Поскольку за месяц до проверки он не сдавал анализы, не делал флюрографию или ЭКГ. Суд эти доводы не принял во внимание. В удовлетворении жалобы отказано, подтвердила «Эху» пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Отметим, что вчера в отношении Шаведдинова стали происходить странные вещи. Около шести вечера к нему домой нагрянули силовики, в квартире начался обыск. Оттуда изъяли часть техники, в том числе телевизор, позже сообщат в Фонде борьбы с коррупцией. В соцсетях вскоре появились фотографии с места операции: дверь в квартиру сотрудника ФБК взломана, на ней порвана обшивка. С этой минуты связь с сотрудником фонда пропала. Вскоре пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш сообщила, что его нашли на городском сборном пункте, откуда его увозят неизвестно куда. Позже в мессенджере телеграм появилось небольшое видео, на котором Шаведдинов в лёгкой куртке в сопровождении большой группы силовиков идёт по сугробам в каком-то аэропорту. Основатель ФБК Алексей Навальный сначала предположил, что его коллегу привезли в Архангельск с целью отправить в армию. Около часа назад Навальный в твиттере сообщил, что ему удалось связаться с коллегой. Цитата: «Похоже, лично Путин составлял план по изоляции Руслана. Его на нескольких самолётах вывезли на Новую Землю. Не шучу, пишет политик. – Руслан сейчас на этом архипелаге».

Ранее ФБК подал заявления в полицию и СК по поводу исчезновения Руслана Шаведдинова.

После того как Савеловский районный суд и Мосгорсуд отказали Руслану Шаведдинову, он подал новый иск в Савеловский суд, так как военкомат не истребовал медицинские документы на призывника из поликлиники, рассказал нам председатель коллегии адвокатов «Призывник» Аркадий Чаплыгин.

Согласно действующему закону, на время рассмотрения жалобы на решение призывной комиссии в судах призывника не

могут отправить в армию.