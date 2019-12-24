Фигурант «московского дела» С.Суровцев получил 2,5 года колонии по статье о применении насилия к представителю власти

При этом обвинение просило четыре года.

Судья Елена Булгакова признала, что Сергей Суровцев на московской протестной акции 27 июля ударил бойца Росгвардии железным ограждением. Она подчеркнула, что это следует из показаний пятерых сотрудников этого ведомства, то есть свидетелей и потерпевшего, а также преступление попало на видеозапись, которую смотрели на прошлом заседании.

Судья критически отнеслась к доводам защиты о том, что Суровцев неконфликтный человек и на самом деле не собирался бить представителя власти. Также она не приняла к сведениям тезис адвоката о том, что как такового удара не было, потому что признанный потерпевшим боец Александр Островский почти сразу схватил ограждение с другой стороны.

В итоге Булгакова заключила, что реальный срок в этой ситуации необходим, чтобы восстановить справедливость. При этом всё же отметила смягчающие обстоятельства, например то, что тридцатилетний Суровцев помогает матери, и что ранее он судим не был.

Сергей Суровцев – один из последних фигурантов «московского дела». Его задержали спустя три месяца после событий 27 июля.

Столь разные приговоры двух фигурантам «московского дела», несмотря на то, что они обвинялись по одной статье, можно объяснить разными действиями подсудимых, — сказал «Эху» адвокат Калой Ахильгов.

В свою очередь, главный редактор Медиазоны Сергей Смирнов обращает внимание на разную степень общественного резонанса по делам Раджабова и Суровцева.

Президент Путин считает обоснованным уголовные преследования участников летних московских протестов. Об этом шла речь на заседании СПЧ 10-го декабря.

По словам главы Совета Валерия Фадеева, брошенный в сторону полиции пустой бумажный стаканчик не должен приводить к тюремному сроку. Путин в ответ рассказал, что будет, если подобные действия оставлять безнаказанными.

Член СПЧ Режиссер Александр Сокуров заметил, что «наша молодежь ничего не рушит и отличается пока еще известной деликатностью.» — «Вы правильно сказали «пока еще» – ответил Путин.

Как напоминает «Новая газета», брошенный в сторону полицейского стаканчик из фаст-фуда вменяли в вину, в частности, фигуранту «московского дела» Сергею Абаничеву, с которого сняли обвинения. Пластиковые бутылки с водой также фигурировали в делах Айдара Губайдуллина и Самариддина Раджабова.