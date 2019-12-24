Фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова приговорили к штрафу по обвинению в угрозе насилия к полицейским

Его при этом освободили от исполнения наказания из-за того, что почти полгода он провел в СИЗО. Такое решение вынес Тверской районный суд Москвы.

Приговор по своему делу Раджабов слушал в аквариуме со скованными в наручники руках. Поддержать его пришли, помимо родственников, более сотни человек, в их числе экс-фигуранты «московского дела» Егор Жуков и Алексей Миняйло, а также рэпер Оксимирон. Очередь растянулась более, чем на 10 метров. Многих пришедших не пустили не только в зал заседания, но и в зал с видеотрансляцией – они оказались практически полностью заполненными. В результате значительная часть людей остались ждать приговора суда на улице.

Раджабова признали виновным в том, что он бросил пластиковую бутылку с жидкостью в силовиков в ходе протестной акции 27 июля в центре столицы. При этом она ни в кого не попала.

Согласно приговору, который зачитала судья Татьяна Бараковская, брошенная бутылка в совокупности с проведением несогласованной акции вызвала у полицейских чувство опасности. И это, как утверждается, Раджабов осознавал. Сам он ранее свою вину не признал. При этом судья Бараковская учла выводы различных экспертиз и положительную характеристику Раджабова. В результате она посчитала, что фигуранту «московского дела» можно не назначать наказание, связанное с лишением свободы. Суд приговорил Раджабова к штрафу в 100 тысяч рублей, но тут же от его исполнения освободил. После того, как вердикт был зачитан, в зале суда и в комнате видеотрансляции раздались аплодисменты. Раджабов и его родственники не скрывали радости и улыбок. После освобождения фигурант «московского дела» обнял свою сестру, а затем адвокатов Сергея Бадамшина и Анри Цискаришвили. Возле входа в здание Раджабова остались ждать несколько десятков человек.

Гособвинение ранее просило для Раджабова 3,5 года колонии.

Раджабова активно поддерживает рэпер Оксимирон, который после оглашения приговора призвал поддерживать и других фигурантов.

Ранее Самариддин Раджибов просил записать песню вместе с Оксимироном.