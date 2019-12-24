Лукашенко заявил, что Сталину нужно поставить памятник за пакт Молотова — Риббентропа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Иосифу Сталину нужно поставить памятник за пакт Молотова – Риббентропа. Об этом сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы»

«Сталину надо поставить памятник в Белоруссии за пакт Молотова — Риббентропа, потому что мы были воссозданы в реальных границах, наша Беларусь», — пояснил А.Лукашенко.

Он также прокомментировал недавние высказывания президента России по поводу этого пакта и действий Польши во Второй мировой войне. «Путин приводил факт, что Гитлеру тогда все подыгрывали. Для нас это не новость. Пакт Молотова – Риббентропа был одним из последних актов, которые были подписаны в плане раздела и передела. Мюнхенский сговор был раньше, когда разделили Чехословакию, и действительно поляки тогда кусочек оторвали для себя – Тешинский район», — отметил А.Лукашенко.

Что касается этой статьи, президент Белоруссии подчеркнул, что «для нас эта тема не нова, просто Путин реагирует на решение Европарламента — там, наверное, забыли». «И второе: когда ты эту тему поднимаешь, абсолютно уже избитую, надо убийственные, особенно новые факты сильные приводить, чтобы историки сказали: «Да, откопал что-то новое», — заключил А.Лукашенко.