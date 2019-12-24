Лукашенко не исключил возможности «договориться» с Россией о поддержке спортсменов на Олимпиаде

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил возможности «договориться» с Россией о поддержке российских спортсменов, не замешанных в допинговых скандалах, на Олимпийских играх 2020. Об этом президент сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Надо садиться и договариваться, если это не вопреки Олимпийской хартии, я думаю, это не противоречит. Если ваши и наши федерации договорятся, то почему нет? Это будет интересная, успешная страница наших отношений по очень больному вопросу», — сказал он.

Всемирное антидопинговое агентство на четыре года отстранило Россию от крупных международных соревнований, в том числе Олимпиад и чемпионатов мира. Спортсмены из нашей страны смогут участвовать в этих турнирах исключительно в нейтральном статусе и только если смогут доказать, что не причастны к допинговому скандалу. Также Россия в период действия санкций не сможет принимать крупные мировые первенства и подавать на них заявки, а российские чиновники не смогут такие турниры посещать.