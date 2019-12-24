Белоруссия готова выступить посредником по урегулированию ситуации в Донбассе с согласия России и Украины – Лукашенко

Об этом сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Если обе стороны хотят, мы готовы выступить посредником – ввязаться в эту «драку», чтобы стабилизировать там ситуацию, и не гибли люди», — сказал он.

А.Лукашенко считает, что урегулированию конфликта в Донбассе способствовало бы проведение выборов и контроль границы. «Это были бы гигантские шаги к миру. Если бы граница была под контролем, провели бы выборы, потихоньку начали бы размораживаться отношения», — заключил он.