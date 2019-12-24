Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг самых успешных спортсменов года в России по версии сайта «Спорт24». По словам составителей, список отражает коммерческую успешность российских спортсменов, а также их долгосрочный бизнес-потенциал. В этом рейтинге Нурмагомедов опередил хоккеиста Washington Capitals Александра Овечкина, а также теннисистку Марию Шарапову, которые заняли, соответственно, второе и третье места. На четвертой строчке оказался капитан сборной России по футболу, нападающий «Зенита» Артем Дзюба. На пятой – хоккеист «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин.
2019-12-24T17:31:00+03:00
2019-12-24T17:31:43+03:00
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17:31, 24 декабря 2019
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