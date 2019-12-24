Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг самых успешных спортсменов года в России по версии сайта «Спорт24». По словам составителей, список отражает коммерческую успешность российских спортсменов, а также их долгосрочный бизнес-потенциал. В этом рейтинге Нурмагомедов опередил хоккеиста Washington Capitals Александра Овечкина, а также теннисистку Марию Шарапову, которые заняли, соответственно, второе и третье места. На четвертой строчке оказался капитан сборной России по футболу, нападающий «Зенита» Артем Дзюба. На пятой – хоккеист «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин.