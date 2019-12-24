Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова увезли на архипелаг Новая земля

Предположительно, проходить срочную службу. Об этом в Твиттере сообщил основатель фонда Алексей Навальный. Он считает это частью плана по изоляции Шаведдинова и разновидностью лишения свободы. Ранее Фонд борьбы с коррупцией сообщил, что Шаведдинов пропал после обыска и допроса. Тогда в фонде предполагали, что его отправили служить в армию. Сотрудник ФБК два месяца пытался обжаловать решение о призыве.