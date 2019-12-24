Моратория на смертную казнь в Белоруссии не будет – Лукашенко

Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Моратория не будет, потому что не имею права, референдум принял это решение и только референдум может его отменить», — сказал он.

Вместе с тем А.Лукашенко отметил, что «смертная казнь как предупреждение некоторым подонкам помогает держать стабильность и разбираться с бандитизмом».

Он также подчеркнул, что в Белоруссии «на контроле президента находятся общественно значимые дела, прежде всего, касающиеся жестоких преступлений, но и экономических преступлений тоже». «Я не отмазываюсь от этого», — заверил А.Лукашенко.

Президент добавил, что у него нет однозначного ответа на вопрос, является ли он сторонником смертной казни. «Когда подписываешь смертный приговор, это жуткое переживание, потому что ты понимаешь, что поставишь подпись, и человека убьют. Но когда мне приносят проект указа, я требую материалы уголовного дела, фотографии, и вижу чью-то изнасилованную и расчлененную дочь, у меня другое мнение. На сегодня я на стороне тех родителей, у кого отняли таким образом дочь», — заявил А.Лукашенко.

Он также напомнил, что в Белоруссии есть такая мера наказания как пожизненное заключение. «Если есть хоть малейшее подозрение, зацепка, когда преступники отрицают свою вину и прочее, то назначается пожизненное заключение», — уточнил президент.