В Москве сегодня вновь были массовые эвакуации из-за угрозы взрыва

После анонимных сообщений оперативные службы проверяли более 15 школ и детских садов, 11 районных судов. Более 6,5 тысяч человек были эвакуированы из Российского аграрного университета и еще несколько сотен из здания Московского государственного лингвистического университета, — сообщает агентство ТАСС. В экстренных службах говорят, что все угрозы оказались ложными.