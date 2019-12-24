В Москве сегодня вновь были массовые эвакуации из-за угрозы взрыва

После анонимных сообщений оперативные службы проверяли более 15 школ и детских садов, 11 районных судов. Более 6,5 тысяч человек были эвакуированы из Российского аграрного университета и еще несколько сотен из здания Московского государственного лингвистического университета, — сообщает агентство ТАСС. В экстренных службах говорят, что все угрозы оказались ложными.
2019-12-24T17:05:00+03:00
2019-12-24T17:05:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:05, 24 декабря 2019
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