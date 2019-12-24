Владимир Путин назвал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в нацистской Германии

Так президент России охарактеризовал человека, обещавшего памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.
Эти слова президента прозвучали на итоговой коллегии министерства обороны России.
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Так президент России охарактеризовал человека, обещавшего памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.
Эти слова президента прозвучали на итоговой коллегии министерства обороны России.
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