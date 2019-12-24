Генерала Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка отправили под стражу на два месяца

Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

600 тысяч евро и 600 тысяч долларов, золотые слитки, дорогие часы и прочие драгоценности изъяли при обыске у 60-летнего главы управления таможенного дознания ФТС Алекандра Кизлыка, рассказала в суде по мере пресечения следователь. Генерал-лейтенант просил не заключать его под стражу, но суд отправил его под арест. СК обвиняет Кизлыка в том, что он помогал уйти от ответственности подозреваемым в контрабанде денежных средств. Газета «Коммерсант» ранее писала, что речь идет о схеме, которой с ноября прошлого года по март этого пользовались сотрудники таможни аэропортов Домодедово и Внуково.

Они получали взятки от пассажиров, пытавшихся провезти незадекларированные деньги и товары – уголовные дела заменялись штрафами. Руководство таможенного дознания об этом знало и, вероятно, получало откаты. По данным источника агентства «Интерфакс», Кизлыка в частности обвиняют в том, что он помог избежать наказания жене российского посла в Кении, которая пыталась незаконно ввезти более 50 тысяч долларов.

На заседании также стало известно, что всего по этому делу проходит пять человек. Александру Кизлыку грозит до 10 лет колонии.