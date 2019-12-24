Фигуранту «Московского дела» Самариддину Раджабову назначили штраф по делу об угрозе применения насилия к полицейскому

Его освободили в зале суда.

Раджабов и его родственники не скрывали радости после того, как был вынесен приговор. Фигурант «Московского дела» ожидал вердикта в наручниках в аквариуме. Поддержать его пришли больше сотни людей — многих не пустили не только в зал заседания, но и в зал видеотрансляции. Среди пришедших — фигуранты «Московского дела» Егор Жуков и Алексей Миняйло, а также рэпер Оксимирон.

Согласно решению Мещанского суда Москвы, Раджабова признали виновным в том, что он создал ситуацию опасности для полицейских в ходе протестной акции 27 июля, бросив пластиковую бутылку с жидкостью. При этом она ни в кого не попала. Вместе с тем суд учёл положительную характеристику фигуранту «Московского дела». Ему назначили штраф в 100 тысяч рублей, но от его уплаты освободили из-за того, что он провёл почти полгода в СИЗО. Собравшиеся в зале заседания и в зале, где шла видеотрансляция, встретили приговор аплодисментами.

Параллельно Тверской районный суд признал виновным в нападении на полицейского IT-специалиста Сергея Суровцева и назначил ему 2,5 года колонии.