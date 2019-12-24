Президент Белоруссии Александр Лукашенко не следит за ходом расследования дела об убийстве журналиста, гражданина Белоруссии Павла Шеремета на Украине. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
«Нет. Я знаю, что Володя Зеленский – человек принципиальный, и, насколько это возможно, он разберется даже без моей слежки», — сказал он.
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Задержаны три человека.
Следствие считает, что организатором убийства журналиста был сержант вооруженных сил Украины Андрей Антоненко, а исполнителем — детский врач Юлия Кузьменко. Медсестра Яна Дугарь также фигурирует в деле. Суд отправил Дугарь под круглосуточный домашний арест, Антоненко и Кузьменко арестованы на два месяца. Основной версией убийства следствие считает дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании «Украинская правда», а также на «Радио Вести».
Лукашенко не следит за ходом расследования дела об убийстве журналиста Шеремета на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не следит за ходом расследования дела об убийстве журналиста, гражданина Белоруссии Павла Шеремета на Украине. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».