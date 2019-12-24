Курс доллара на торгах Московской биржи сегодня опустился ниже отметки в 62 рубля

Это произошло впервые с июля прошлого года. В ходе торгов минимальный курс доллара сегодня составил 61 рубль 94 копейки. Затем он вновь подрос. Эксперты, опрошенные агентством Интерфакс, считают, что это связано с Рождеством, которое будут завтра отмечать в западных странах. Сегодня биржи в США и некоторых европейских странах работают в сокращенном режиме, а завтра будут закрыты.