Весь общественный транспорт Москвы в новогоднюю ночь будет бесплатным

Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Речь идет о метро, Московском центральном кольце и наземном транспорте, — уточнили в пресс-службе мэрии. Там также добавили, что время работы автобусов на некоторых маршрутах будет продлено до половины четвертого утра. Кроме того, в мэрии сообщили, что с 1 по 8 января в городе будет бесплатная парковка. По словам Сергея Собянина, это не распространяется на стоянки со шлагбаумами – они будут работать в обычном режиме.