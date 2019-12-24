Весь общественный транспорт Москвы в новогоднюю ночь будет бесплатным

Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Речь идет о метро, Московском центральном кольце и наземном транспорте, — уточнили в пресс-службе мэрии. Там также добавили, что время работы автобусов на некоторых маршрутах будет продлено до половины четвертого утра. Кроме того, в мэрии сообщили, что с 1 по 8 января в городе будет бесплатная парковка. По словам Сергея Собянина, это не распространяется на стоянки со шлагбаумами – они будут работать в обычном режиме.
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