Генерала Федеральной таможенной службы обвинили в покровительстве людям, занимавшимся контрабандой

60-летнему Александру Кизлыку предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями. При обыске у начальника управления таможенного расследования ФТС нашли доллары и евро почти на 80 миллионов рублей, слитки золота и часы известных брендов. Кизлык арестован, по этому делу проходят еще несколько человек, в том числе, заместитель Кизлыка Алексей Серебро.