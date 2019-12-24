По словам Лукашенко, дефицит в товарообороте РФ и Беларуси достиг 9 млрд долларов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Россия ежегодно «завинчивает гайки» в отношении Белоруссии, «дефицит в товарообороте РФ и Беларуси достиг 9 млрд долларов», — сказал он в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«То есть мы у вас (РФ-ЭМ) покупаем на 9 млрд долларов больше, чем продаем. Это (дефицит в товарообороте) — причина американо-китайского конфликта. С экономической точки зрения это абсолютно идентичная вещь. Что мы получаем каждый раз, каждый год вы начинаете нас прессовать, завинчивая гайки, повышая цены?», — сказал А.Лукашенко.

Президент А.Лукашенко отметил, что «с какого-то момента нашего союзного строительства, все пошло вниз».

«Когда вокруг Владимира Владимировича (Путина) образовались прагматики, рыночники, они считали, что проживем без всех, и Беларусь нам не надо, будем потихоньку ее там прессовать — экономика там хороша, давайте цены на энергоносители повышать и так далее», — отметил он.