Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал провокацией публикацию «Deutsche Welle» об убийствах его политических противников: экс-министра внутренних дел Белоруссии Юрия Захаренко, экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского, который поддерживал белорусскую оппозицию. Об этом глава государства сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
«Ну провокация. Я немедленно дал команду, когда случился этот вброс, запросить информацию в Следственный комитет. Уголовное дело же существует. Пусть тот, кто дал это интервью, приедет с сопровождением хоть из ФСБ и даст показания. Тишина», — отметил А.Лукашенко.
Ранее «Deutsche Welle» опубликовало интервью с Юрием Гаравским, который утверждает, что в 1999-2003 годах был бойцом СОБРа — специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Белоруссии. Экс-боец рассказал DW детали убийств противников Лукашенко. Он утверждает, что был одним из тех, кто 20 лет назад похитил и застрелил Захаренко, Гончара и Красовского.
Как подчеркнул А.Лукашенко, без его команды «никто не будет совершать такие преступления». «Я никогда в жизни не давал и давать не буду такой команды. Зачем это мне надо было? Что изменилось, что не стало в Белоруссии двух или трех человек? Не надо на меня это грузить», — заявил он.
По словам А.Лукашенко, ему «это было не нужно тогда и даже теперь». «Убивают своих ярых, оголтелых, опасных противников. А какими они политиками были? Витя Гончар всегда был моим хорошим товарищем и другом. Мы с ним в одном парламенте были, в баню ходили вместе. Бизнесмен там какой-то был, Красовский, я вообще его не знал. А Захаренко связался в бизнесе с Украиной, огромные деньги там взял под видом того, что был министром, ушел, но у власти у него все схвачено, и не вернул», — уточнил президент.
А.Лукашенко также подчеркнул, что направлял запрос в Германию по поводу появления там фотографии двух указанных в этой публикации людей. «В Германии двоих из них лет 7-8 назад сфотографировали на улице. То есть возможно они живы. Я запрос дал в Германию. Ответьте на вопрос: вот фото, напечатано было в немецкой прессе. Ответа до сих пор не дали», — заключил он.
Захаренко, Гончар и Красовский пропали весной и осенью 1999 года. Расследование их исчезновений в Белоруссии до конца доведено не было. В 2004 году спецдокладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Христос Пургуридес, изучив все обстоятельства, пришел к выводу, что Захаренко, Гончара и Красовского похитили и убили бойцы СОБРа под командованием подполковника Дмитрия Павличенко с ведома руководства страны. Такую версию разделяют правозащитники и родные пропавших, но доказать ее пока не удалось.
Лукашенко назвал провокацией публикацию «Deutsche Welle» об убийствах его политических противников
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал провокацией публикацию «Deutsche Welle» об убийствах его политических противников: экс-министра внутренних дел Белоруссии Юрия Захаренко, экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского, который поддерживал белорусскую оппозицию. Об этом глава государства сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».