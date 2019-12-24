Z Архив новостей новости
5 0 6 0
Эксклюзив Эха 16:18, 24 декабря 2019

Лукашенко назвал провокацией публикацию «Deutsche Welle» об убийствах его политических противников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал провокацией публикацию «Deutsche Welle» об убийствах его политических противников: экс-министра внутренних дел Белоруссии Юрия Захаренко, экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского, который поддерживал белорусскую оппозицию. Об этом глава государства сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
«Ну провокация. Я немедленно дал команду, когда случился этот вброс, запросить информацию в Следственный комитет. Уголовное дело же существует. Пусть тот, кто дал это интервью, приедет с сопровождением хоть из ФСБ и даст показания. Тишина», — отметил А.Лукашенко.
Ранее «Deutsche Welle» опубликовало интервью с Юрием Гаравским, который утверждает, что в 1999-2003 годах был бойцом СОБРа — специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Белоруссии. Экс-боец рассказал DW детали убийств противников Лукашенко. Он утверждает, что был одним из тех, кто 20 лет назад похитил и застрелил Захаренко, Гончара и Красовского.
Как подчеркнул А.Лукашенко, без его команды «никто не будет совершать такие преступления». «Я никогда в жизни не давал и давать не буду такой команды. Зачем это мне надо было? Что изменилось, что не стало в Белоруссии двух или трех человек? Не надо на меня это грузить», — заявил он.
По словам А.Лукашенко, ему «это было не нужно тогда и даже теперь». «Убивают своих ярых, оголтелых, опасных противников. А какими они политиками были? Витя Гончар всегда был моим хорошим товарищем и другом. Мы с ним в одном парламенте были, в баню ходили вместе. Бизнесмен там какой-то был, Красовский, я вообще его не знал. А Захаренко связался в бизнесе с Украиной, огромные деньги там взял под видом того, что был министром, ушел, но у власти у него все схвачено, и не вернул», — уточнил президент.
А.Лукашенко также подчеркнул, что направлял запрос в Германию по поводу появления там фотографии двух указанных в этой публикации людей. «В Германии двоих из них лет 7-8 назад сфотографировали на улице. То есть возможно они живы. Я запрос дал в Германию. Ответьте на вопрос: вот фото, напечатано было в немецкой прессе. Ответа до сих пор не дали», — заключил он.
Захаренко, Гончар и Красовский пропали весной и осенью 1999 года. Расследование их исчезновений в Белоруссии до конца доведено не было. В 2004 году спецдокладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Христос Пургуридес, изучив все обстоятельства, пришел к выводу, что Захаренко, Гончара и Красовского похитили и убили бойцы СОБРа под командованием подполковника Дмитрия Павличенко с ведома руководства страны. Такую версию разделяют правозащитники и родные пропавших, но доказать ее пока не удалось.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Три с половиной года колонии — за «испуг» опричников? Самариддин Раджабов невиновен, как и другие «узники московского протеста». Он должен быть оправдан. А наказаны — те, кто его преследует…

5 79 6 6031 23.12
Kполитика, власть, общество, мнения
Новости

Разбившийся в Хабаровском крае истребитель Су-57 был первым серийным образцом Его планировали сдать военным до конца года…

5 80 6 8022
Блоги

Владимир Путин: Фашистская Германия напала 1 сентября 1939 года на Польшу, а 22 июня – на Советский Союз, — это факт «Складывается впечатление, что в сегодняшней Европе это сознательно замалчивают, пытаясь переложить вину, в том числе за развязывание Второй мировой войны с нацистов на коммунистов»..

5 353 6 37143 20.12
Kобщество, политика, история, путин, снг, события
Блоги

Нюта Федермессер глава Фонда помощи хосписам «Вера»

Никто ничего не закрывает. Никто никого не увольняет На здание на Щипке претендовал еще кожвендиспансер. Им бы тоже подошло. Но мы отжали. Спорили и отжали…

5 96 6 11515 19.12
Kблаготворительность, общество, медицина, москва, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

+ Однажды в Америке: Антисемитизм Трампа, триумф Бориса и заказуха против Ходорковского в Вашингтоне. Однажды в Америке: Антисемитизм Трампа, триумф Бориса и заказуха против Ходорковского в Вашингтоне. Сравнение самого богатого человека в мире Джеффа Безоса с Михаилом Ходорковским — обоих ненавидят их президенты (Трамп и Путин), обсуждают феномен Бориса Джонсона и его параллельность британскому истеблишменту…

5 55 6 7871 17.12
8читать ;смотреть
Kсша, рф, события
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

Тираны в мировой истории С какими бы благими намерениями тираны ни приходили к власти, очень быстро они приходят к выводу, что для благополучия страны необходима безопасность правителя, а значит, надо уничтожить всех врагов, поставить на колени всех сомневающихся…

5 89 6 11321 21.12
Kполитика, история, общество, мнения
Блоги

Леонид Гозман политик

Дни цвета крови Преступления чекистов и их разнообразных подразделений и реинкарнаций не менее ужасны, чем преступления нацистов. И не убеждайте, что быть убитым под красной звездой было много приятнее, чем под черной свастикой…

5 324 6 43795 20.12
Kистория, политика, общество, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Скоро потребуют немедленно прекратить дышать Американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции, что регулярно подтверждает Минфин США, выписывая новый «ордер на экономический арест»...

5 497 6 67351 21.12
Kсша, газ, политика, мнения
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Долой Грету! Кто манипулирует Гретой? Еще раз. Политики? Концерны? Страны? Грета основала движение «Fridays for Future», за которым пошли сотни тысяч школьников Европы…

5 315 6 45960 19.12
Kэкология, политика, деньги, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Не произошло. Ну, не смогла… Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. За принятие документа проголосовали 133 государства, против — Украина и США, воздержались 52 страны…

5 102 6 15123 19.12
Kсша, украина, политика, общество, события
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

В России сексизма нет! Если считать количество женщин на руководящих постах и в органах власти, то здесь вообще чудно получается. Можно сказать, что Запад перенял советские традиции…

5 56 6 19168 17.12
Kполитика, общество, события, мнения
Блоги

Александр Баунов журналист, публицист, главный редактор сайта Carnegie.ru

Никакой свободы от таких людей получить нельзя Свобода такая материя, которая исчезает с первым убийством другого. За нее иногда, в очень редких случаях можно заплатить своей жизнью, но как только ты начинаешь платить чужой, она моментально истончается и исчезает…

5 174 6 27311 20.12
Kполитика, общество, мнения
Блоги

Рейтинг самых цитируемых российских журналистов за 2019 год На первом месте главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов…

5 96 6 15811 20.12
Kрейтинги, общество, события, журналисты
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Иранцы – не палестинцы, их – не жалко Почему доведенных до отчаяния иранцев, убиваемых с вертолета собственными силовиками, замученных и утопленных, не жалко, а палестинских отморозков, лезущих через пограничных забор отнюдь не с цветами – жалко до слез?..

5 45 6 7821 18.12
Kиран, протесты, власть, израиль, палестина, мнения
Блоги

Геннадий Гудков политик

Госдума приняла закон, по которому сжигание мусора будет главным «экологическим» способом его «переработки» Только «бомбить» эти МСЗ будут население РФ, уничтожая НАВСЕГДА ее природу и обрекая на страшные болезни и смерть сотни тысяч россиян. Так коммерция (подозреваю — коррупция) и жажда наживы побеждает здравый смысл и заботу о сбережении народа…

5 36 6 7828 17.12
Kэкология, мусор, власть, государство, мнения
Блоги

«Палкой снизу, бей!»: на Урале спецназ ФСИН выступил перед школьниками На церемонии посвящения детей в кадеты спецназ продемонстрировал школьникам несколько приёмов сдерживания толпы…

5 158 6 28786 23.12
Kшколы, образование, спецслужбы, видео, события

Популярное за неделю

Новости

Новейший российский истребитель Су-57 разбился в Хабаровском крае Пилот катапультировался, он выжил…

5 42 6 49269
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Чем страшнее глухомань, чем чернее, безнадежней, грязнее, голоднее — тем блин выше уровень любви к путинизму. Чем хуже они живут, тем они меньше любят всяких либералов, тем они меньше любят всякую свободу…

5 69 6 120382 18.12
#слушать 51:56 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Голосование
5 61 6 17898 17.12
Блоги

Сергей Пархоменко журналист

Беда не в том, что он ничего не знает Если ему коллеги подбирают все, что, он знает об окружающей действительности — про законы российские и иностранные, про жизнь здесь и там, про интернет, про полицию, про жестокость, про войны, про суды. То и с историей у него точно так же…

5 249 6 283924 20.12
Kполитика, история, общество, мнения
Блоги

+ Стрельба возле здания ФСБ: хроника событий Стрельба возле здания ФСБ: хроника событий Один сотрудник ФСБ погиб, 4 человека пострадали…

5 226 6 134313 19.12
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, происшествия, москва, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8226416
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, учитель

6 4305913

Сегодня в эфире