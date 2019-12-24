Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал провокацией публикацию «Deutsche Welle» об убийствах его политических противников: экс-министра внутренних дел Белоруссии Юрия Захаренко, экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского, который поддерживал белорусскую оппозицию. Об этом глава государства сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Ну провокация. Я немедленно дал команду, когда случился этот вброс, запросить информацию в Следственный комитет. Уголовное дело же существует. Пусть тот, кто дал это интервью, приедет с сопровождением хоть из ФСБ и даст показания. Тишина», — отметил А.Лукашенко.

Ранее «Deutsche Welle» опубликовало интервью с Юрием Гаравским, который утверждает, что в 1999-2003 годах был бойцом СОБРа — специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Белоруссии. Экс-боец рассказал DW детали убийств противников Лукашенко. Он утверждает, что был одним из тех, кто 20 лет назад похитил и застрелил Захаренко, Гончара и Красовского.

Как подчеркнул А.Лукашенко, без его команды «никто не будет совершать такие преступления». «Я никогда в жизни не давал и давать не буду такой команды. Зачем это мне надо было? Что изменилось, что не стало в Белоруссии двух или трех человек? Не надо на меня это грузить», — заявил он.

По словам А.Лукашенко, ему «это было не нужно тогда и даже теперь». «Убивают своих ярых, оголтелых, опасных противников. А какими они политиками были? Витя Гончар всегда был моим хорошим товарищем и другом. Мы с ним в одном парламенте были, в баню ходили вместе. Бизнесмен там какой-то был, Красовский, я вообще его не знал. А Захаренко связался в бизнесе с Украиной, огромные деньги там взял под видом того, что был министром, ушел, но у власти у него все схвачено, и не вернул», — уточнил президент.

А.Лукашенко также подчеркнул, что направлял запрос в Германию по поводу появления там фотографии двух указанных в этой публикации людей. «В Германии двоих из них лет 7-8 назад сфотографировали на улице. То есть возможно они живы. Я запрос дал в Германию. Ответьте на вопрос: вот фото, напечатано было в немецкой прессе. Ответа до сих пор не дали», — заключил он.

Захаренко, Гончар и Красовский пропали весной и осенью 1999 года. Расследование их исчезновений в Белоруссии до конца доведено не было. В 2004 году спецдокладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Христос Пургуридес, изучив все обстоятельства, пришел к выводу, что Захаренко, Гончара и Красовского похитили и убили бойцы СОБРа под командованием подполковника Дмитрия Павличенко с ведома руководства страны. Такую версию разделяют правозащитники и родные пропавших, но доказать ее пока не удалось.