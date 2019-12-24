Лукашенко предлагает России продавать Белоруссии газ за рубли

Об этом президент Белоруссии сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы покупали и покупаем у вас за доллары. Вы говорите о единой валюте, я предлагаю, давайте за российские рубли будем торговать. Нет! Хочется доллары. Вот суть вашего валютного союза. … Мы у вас покупаем газ, да еще и в долларах. Давайте за российские рубли мы будем у вас покупать? И так потихоньку пойдем. Нет!», — сказал он.