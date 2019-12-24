Суд постановил полностью освободить от наказания Самариддина Раджабова и отпустить его из-под ареста

Мещанский суд Москвы приговорил Раджабова к штрафу в 100 тысяч рублей и освободил от этого наказания. Об этом сообщает «Медиазона» из зала Мещанского суда. Как сообщает Медиазона, суд посчитал вину подсудимого доказанной, но учел время содержания Раджабова под стражей, его материальное положение и то, что он впервые привлекался к ответственности.

Раджабова обвиняли в том, что он испугал полицейских и доставил им моральные страдания, бросив в их сторону пластиковую бутылку с жидкостью на одной из летних акций протеста в Москве.