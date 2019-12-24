Фигурант «московского дела» Сергей Суровцев получил 2,5 года колонии

Следствие по его делу длилось один день. Суровцева признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. 30-летний IT-специалист не признал свою вину. Согласно версии следствия, молодой человек ударил металлическим ограждением по пальцам сотрудника Росгвардии Александра Островерхова, от чего тот испытал боль.